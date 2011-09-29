Швейцария отказалась от АЭС

Совет кантонов Швейцарии одобрил законопроект об отказе от атомной энергетики.

Депутаты верхней палаты парламента в течение нескольких часов обсуждали проект отказа от этого вида энергии, передает «Газета.Ru».

Дискуссия об отказе от атомных станций развернулась в Швейцарии вскоре после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Тогда местные политики предложили долгосрочный план отказа от атомной энергии.

Согласно обсуждаемому законопроекту, Швейцария должна отказаться от строительства новых АЭС и до 2034 года вывести из эксплуатации старые.

После четырехчасового обсуждения в Совете кантонов законопроект был одобрен и теперь будет передан на доработку в правительство.

Критики проекта утверждают, что отказ от атомной энергетики вследствие кризиса на «Фукусиме-1» нецелесообразен и может иметь для Швейцарии неприятные последствия в долгосрочной перспективе. Сторонники закрытия АЭС настаивают на том, что страна не может рисковать безопасностью и экологией. К отказу от АЭС активно призывала министр окружающей среды Дорис ЛОЙТХАРД, которая призвала Швейцарию использовать «этот шанс» для развития новых видов возобновляемых источников энергии.

Отказ от атомной энергии также обсуждается в правительстве Германии: сейчас в стране объявлен мораторий на продление работы 17 атомных электростанций в стране, на три месяца остановлена работа семи старейших АЭС.