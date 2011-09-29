Природные средства от камней в почках

Камни в почках обычно ассоциируются с мучительным опытом. По этому поводу даже существует народная поговорка: «камень в почке хуже камня на душе». Мы тут не беремся судить, какое состояние тяжелее. Скорее, наша цель рассказать о том, как избежать образования месторождений этих «драгоценностей» в собственном организме.

Во-первых, исключите продукты, способствующие закислению среды. Они, как правило, стимулируют образование камней, в то время как щелочная диета помогает предотвратить нежелательное «строительство». Безалкогольные напитки, кофе, алкоголь, продукты, содержащие кукурузный сироп и большинство форм животного белка приводят к закислению среды.

Такие продукты, как ревень, шпинат, щавель, зеленый чай и шоколад содержат щавелевую кислоту, поэтому также способствуют уролитиазу. Длительное проявление стойкости после получения сигнала о наполнении мочевого пузыря рассматривается как предрасполагающий фактор.

Некоторые фрукты и овощи оказывают щелочной эффект, в то время как другие являются более кислыми. Употребление большого количества чистой воды предупреждает образование камней в почках.

Во-вторых, существуют природные средства, которые могут помочь растворить камни в почках или уменьшить боль. Растительные средства для предупреждения образования почечных камней включают таволгу, сассапариль и подорожник, которые помогают удалить избыток мочевой кислоты из почек.

Как сообщает NaturalNews, особенно эффективным в деле предупреждения образования камней является золотарник. В Германии, где фитотерапия получила официальное признание, золотарник даже является частью рекомендуемого курса лечения. Несколько научных исследований подтвердили то, о чем давно говорила народная мудрость, которая рекомендует золотарник при различных расстройствах почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

Такие травы, как зверобой, репейник, хвощ, крапива, тысячелистник и пастушья сумка могут способствовать уменьшению боли и кровотечения, вызванного камнями.

Листовая обертка от початка кукурузы и алтей, заваренные вместе, создают мощное средство для растворения камней. Листовая обертка от кукурузы также предупреждает инфекцию мочевыводящих путей, гипертонию и расстройства простаты.

obozrevatel.com