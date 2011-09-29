На Филиппинах тайфун забрал 35 жизней

Число жертв тайфуна "Нисат" (Nesat), обрушившегося двумя днями ранее на северо-восток Филиппин, по данным на утро четверга достигло 35, без вести пропали еще 45 человек, ранены не менее 34, говорится в последней сводке Национального совета по сокращению рисков стихийных бедствий (НССРСБ) страны.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 35 пропавших без вести, передает РИА «Новости».

Число эвакуированных из-за бедствия, затронувшего около полумиллиона филиппинцев, превысило 184 тысячи человек, а общая сумма материального ущерба от тайфуна, названного по собственной филиппинской классификации "Педринг" (Pedring), по оценкам НССРСБ, на этот момент достигла 1,15 млрд. филиппинских песо (более 26 млн. долларов).

В данное время тайфун приближается к Гонконгу.