Домашний шампунь восстанавливает волосы

Как сделать домашний шампунь не просто средством для мытья волос, но и восстановительной эмульсией? Прежде всего нужно разобраться, какой у вас тип волос.

Для жирных волос рекомендуется горчичный шампунь.

В теплой воде размешивается горчичный порошок. Обратите внимание, доза должна быть маленькая - на 2 л.воды 1 столовая ложка порошка. Подержать на волосах 10 минут, смыть водой.

Кожуру граната измельчить, залить 1 л.воды, варить 15 минут. Использовать 1 раз в 3 дня или раз в неделю. Хранить в холодильнике.

Дубовую кору заварить 1 л.кипятка, 5 минут подержать на огне, применять раз в 2 дня, можно в качестве ополаскивателя.

Домашний шампунь для сухих волос.

На 2 желтка высыпать 1 столовую ложку желатина, хорошенько перемешать, нанести на влажные волосы, через 10 минут смыть.

2 столовые ложки сбора сухих цветков аптечной ромашки заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут. Добавить 1 чайную ложку касторового масла и 2 капли масла чайного дерева, шалфея. Такой шампунь можно хранить в холодильнике - он хорошо успокаивает раздраженную кожу головы.

Шампунь для нормальных волос.

100 гр.листьев крапивы залить 1 л.кипяченой воды, добавить 0,5л. Яблочного уксуса, прокипятить 30 минут, процедить, добавить в таз теплой воды 3 стакана смеси.

Этой водой мыть волосы.

Пару кусочков ржаного хлеба размочить в горячей воде, измельчить в кашицу, настоять 15 минут. Втирать в голову, хорошенько потом смыть. Этот шампунь ускорит рост волос.

2 желтка смешать с 0,5 чайной ложки коньяка и соком 12 лимона. Взбить смесь венчиком и держать на волосах не меньше 30 минут.В итоге нехитрых процедур удалось как сделать домашние шампуни, так и сэкономить приличные средства на услугах парикмахера.

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