Гипертония провоцирует смерть от рака
Исследования ученых
Ученые выяснили, что повышенное артериальное давление увеличивает риск смерти от рака. Группа специалистов под руководством Мике Ван Хемельрийк (Mieke Van Hemelrijck) из лондонского Кингс-колледжа (King’s College London) представила результаты своего исследования на ежегодной конференции Европейской организации исследований рака (European Cancer Organisation, ECCO) в Стокгольме.
Ван Хемельрийк и ее коллеги проанализировали медицинские данные почти 600 тысяч европейцев среднего возраста. Они пришли к выводу, что с ростом показателей артериального давления (АД) у мужчин увеличивается риск развития злокачественных опухолей различных органов, в том числе кишечника, легких, почек, а также кожи.
По данным исследования, среди европейцев с наиболее высоким давлением риск смерти от рака в течение 12 лет в полтора раза превышал аналогичный показатель для мужчин с самыми низкими показателями АД. Кроме того, риск выявления рака в первой из указанных групп был на 29 процентов выше, чем во второй.
Среди женщин риск смерти от рака в аналогичных группах по показателям АД отличался на 24 процента. Высокое артериальное давление у европеек увеличивало риск развития опухолей печени, поджелудочной железы, матки и кожи.
При этом, по словам Ван Хемельрийк, абсолютные показатели риска развития рака не столь сильно зависят от артериального давления. Для обоих полов этот показатель в группах с самым высоким и низким давлением отличался лишь на три процента.