Гипертония провоцирует смерть от рака

Ученые выяснили, что повышенное артериальное давление увеличивает риск смерти от рака. Группа специалистов под руководством Мике Ван Хемельрийк (Mieke Van Hemelrijck) из лондонского Кингс-колледжа (King’s College London) представила результаты своего исследования на ежегодной конференции Европейской организации исследований рака (European Cancer Organisation, ECCO) в Стокгольме.

Ван Хемельрийк и ее коллеги проанализировали медицинские данные почти 600 тысяч европейцев среднего возраста. Они пришли к выводу, что с ростом показателей артериального давления (АД) у мужчин увеличивается риск развития злокачественных опухолей различных органов, в том числе кишечника, легких, почек, а также кожи.

По данным исследования, среди европейцев с наиболее высоким давлением риск смерти от рака в течение 12 лет в полтора раза превышал аналогичный показатель для мужчин с самыми низкими показателями АД. Кроме того, риск выявления рака в первой из указанных групп был на 29 процентов выше, чем во второй.

Среди женщин риск смерти от рака в аналогичных группах по показателям АД отличался на 24 процента. Высокое артериальное давление у европеек увеличивало риск развития опухолей печени, поджелудочной железы, матки и кожи.

При этом, по словам Ван Хемельрийк, абсолютные показатели риска развития рака не столь сильно зависят от артериального давления. Для обоих полов этот показатель в группах с самым высоким и низким давлением отличался лишь на три процента.

medportal.ru