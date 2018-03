В США начался суд над врачом Майкла Джексона

В Лос-Анджелесе во вторник, 27 сентября, начался суд над личным врачом Майкла Джексона, сообщает Reuters. Конрада МЮРРЕЯ обвиняют в непредумышленном убийстве певца в июне 2009 года.

По мнению обвинения, жизнь певца целиком и полностью находилась в руках врача. Прокурор Дэвид УОЛГРЕН заявил, что К.МЮРРЕЙ, в частности, знал о зависимости М.Джексона от прописанных им лекарств, однако не предпринял достаточных мер для того, чтобы помочь своему пациенту от этой зависимости избавиться.

В подтверждение своих слов Д.УОЛГРЕН дал присяжным послушать аудиозапись, сделанную за полтора месяца до смерти Джексона. На пленке звучит, предположительно, голос певца. Невнятным голосом М.Джексон, видимо, находящийся под воздействием лекарственных препаратов, говорит о том, что хочет сделать свое шоу незабываемым. По мнению обвинения, К.МЮРРЕЙ просто не мог не знать о том, что певец злоупотреблял прописанными им препаратами, и, следовательно, должен был уже тогда что-либо предпринять.

Кроме того, на заседании суда были показаны фотографии мертвого Майкла Джексона, лежащего на больничной койке, а также фото, на котором певец был запечатлен за день до своей смерти.

К.МЮРРЕЙ, в свою очередь, продолжает настаивать на своей невиновности. Он признал, что по настоятельной просьбе самого М.Джексона прописал ему сильный анестетик пропофол, чтобы помочь справиться с хронической бессонницей.

Адвокаты К.МЮРРЕЯ заявили, что М.Джексон фактически совершил самоубийство, приняв слишком большую дозу препарата. Кроме того, защита опровергла заявления прокурора о том, что К.МЮРРЕЙ якобы не пытался помочь М.Джексону избавиться от зависимости от анестетика и не оказал своему пациенту необходимой помощи, когда тот умирал.

На заседании суда присутствовали родители М.Джексона, Джо и Кэтрин, его сестры Джанет и Латойя и другие члены семьи. Рядом со зданием суда собрались поклонники певца, требовавшие судить К.МЮРРЕЯ по всей строгости закона, а также те, кто требовал оправдать бывшего личного врача М.Джексона.

Суд, как ожидается, продлится от четырех до шести недель, передает Лента.ру. Присяжным предстоит выслушать показания медработников, которые перевозили тело Джексона в больницу, медицинских экспертов, хореографа Джексона Кенни ОРТЕГИ, работавшего над новым шоу певца, и подруг К.МЮРРЕЯ. В том случае, если врача признают виновным, он сядет в тюрьму на срок до четырех лет.

Тело 50-летнего М.Джексона было найдено в его доме в Лос-Анджелесе 25 июня 2009 года - за три недели до того, как в Лондоне должна была быть презентована его новая концертная программа "This Is It".