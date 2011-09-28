Топ-10 опасных симптомов беременной
Тошнота, головокружение...
1. Тошнота
Чувство тошноты после тренировок означает, что в организм выделилось много молочной кислоты. Позвони врачу, если тошнота не прошла в течение часа.
2. Головокружение
Сильное головокружение сопровождается ухудшением зрения, головными болями и учащенным сердцебиением. Это может быть первыми признаками развития анемии. Свяжись с врачом, если эти головокружения не исчезнут в течение 15 минут.
3. Резкое изменение температуры тела
Если ты во время тренировок слишком сильно начала потеть, это значит, что организм не справляется с регулировкой температуры внутри тела, что может быть очень вредно для развития малыша. Позвони врачу, если температура тела не снизится в течение 20-30 минут.
4. Учащенное сердцебиение
Если ты не можешь поддерживать разговор во время занятий фитнесом или слишком тяжело дышишь, значит твоему сердцу слишком тяжело работать в таком ритме. Позвони рвачу, если сердце продолжает сильно стучать еще 20-30 минут после окончания упражнений.
5. Отеки в ногах
Твои руки и ноги могут немного отекать после тренировок. Но если ты испытываешь боль во время отека, это может быть первым признаком тромбофлебита – воспаления вен. Позвони врачу если отек не уменьшился через час после тренировки.
6. Вагинальное кровотечение
Обильное кровотечение является существенной причиной для беспокойства. В первом триместре беременности это может служить сигналом к выкидышу. А во втором или третьем триместре – кровотечение связано с преждевременными родами и осложнениями в работе плаценты. Свяжись со своим врачом немедленно.
7. Расплывчатое зрение
Если твой взгляд затуманился во время тренировки, это может означать обезвоживание, которое снижает кровяное давление и заставляет биться сердце быстрее. В результате, кровь начинает плохо поступать по плаценте к развивающемуся плоду. Туман перед глазами так же может служить признаком преэклампсии. В этом случае свяжись с врачом немедленно.
8. Обморок
Обморок вовремя беременности так же означает обезвоживание организма и обозначает серьезные проблемы с кровообращением. В этом случае свяжись с врачом немедленно.
9. Повторяющиеся колющие боли в животе и груди
Это может быть простое растяжение связок, а могут быть и преждевременные схватки, особенно если боли повторяются через равные промежутки времени. Свяжись со своим врачом немедленно.
10. Жидкость из влагалища
Если ты чувствуешь, что из влагалища выделилась водянистая жидкость – это может быть сигналом преждевременного разрыва мембраны и первым симптомом начала родов. Свяжись с врачом немедленно.