Топ-10 опасных симптомов беременной

1. Тошнота

Чувство тошноты после тренировок означает, что в организм выделилось много молочной кислоты. Позвони врачу, если тошнота не прошла в течение часа.

2. Головокружение

Сильное головокружение сопровождается ухудшением зрения, головными болями и учащенным сердцебиением. Это может быть первыми признаками развития анемии. Свяжись с врачом, если эти головокружения не исчезнут в течение 15 минут.

3. Резкое изменение температуры тела

Если ты во время тренировок слишком сильно начала потеть, это значит, что организм не справляется с регулировкой температуры внутри тела, что может быть очень вредно для развития малыша. Позвони врачу, если температура тела не снизится в течение 20-30 минут.

4. Учащенное сердцебиение

Если ты не можешь поддерживать разговор во время занятий фитнесом или слишком тяжело дышишь, значит твоему сердцу слишком тяжело работать в таком ритме. Позвони рвачу, если сердце продолжает сильно стучать еще 20-30 минут после окончания упражнений.

5. Отеки в ногах

Твои руки и ноги могут немного отекать после тренировок. Но если ты испытываешь боль во время отека, это может быть первым признаком тромбофлебита – воспаления вен. Позвони врачу если отек не уменьшился через час после тренировки.

6. Вагинальное кровотечение

Обильное кровотечение является существенной причиной для беспокойства. В первом триместре беременности это может служить сигналом к выкидышу. А во втором или третьем триместре – кровотечение связано с преждевременными родами и осложнениями в работе плаценты. Свяжись со своим врачом немедленно.

7. Расплывчатое зрение

Если твой взгляд затуманился во время тренировки, это может означать обезвоживание, которое снижает кровяное давление и заставляет биться сердце быстрее. В результате, кровь начинает плохо поступать по плаценте к развивающемуся плоду. Туман перед глазами так же может служить признаком преэклампсии. В этом случае свяжись с врачом немедленно.

8. Обморок

Обморок вовремя беременности так же означает обезвоживание организма и обозначает серьезные проблемы с кровообращением. В этом случае свяжись с врачом немедленно.

9. Повторяющиеся колющие боли в животе и груди

Это может быть простое растяжение связок, а могут быть и преждевременные схватки, особенно если боли повторяются через равные промежутки времени. Свяжись со своим врачом немедленно.

10. Жидкость из влагалища

Если ты чувствуешь, что из влагалища выделилась водянистая жидкость – это может быть сигналом преждевременного разрыва мембраны и первым симптомом начала родов. Свяжись с врачом немедленно.

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