Как побороть "офисную" сонливость?

Рабочий день в офисе — это не только приятное общение с коллегами, просмотр социальных сетей и здоровый сон за компьютером, пока шеф не видит. Рабочий день предполагает еще и работу. Усилием воли можно побороть тягу к интернету, серьезным видом можно «распугать» коллег, но вот сонливость, которая зачастую одолевает днем, преодолеть достаточно непросто

Дневная сонливость — это состояние, вызванное сбоем биоритмов (из-за нарушений режима) и другими негативными факторами. К таким факторам относятся: отсутствие физической активности, неблагоприятная экологическая обстановка, недостаток кислорода, стрессы и пр. Есть данные, что почти половина жителей мегаполисов страдают дневной сонливостью. Способы борьбы с этим явлением достаточно просты и всем известны: нужно больше гулять в зеленых зонах, высыпаться, соблюдать режим, не есть на ночь «тяжелой» калорийной пищи.

Все это хорошо, но что делать, если взбодриться и эффективно поработать надо в данный конкретный момент?

Существует несколько возможностей провести рабочий день в бодром настрое.

Что для этого надо иметь «под рукой» в офисе?

1. Настойку лимонника, элеутерококка или женьшеня.

2. Комплекс витаминов группы В.

3. Несколько эфирных масел: апельсиновое, лимонное, нероли, шалфейное.

4. Зеленый чай.

Такой простой и недорогой набор средств поможет быть в форме, особенно в ответственные дни.

Утром по приходу в офис стоит принимать комплекс витаминов группы В — это поможет избежать головой боли, слабости, быстрой утомляемости.

В течение дня не стоит пить кофе или энергетические напитки. Лучшее средство быть в тонусе — заварить зеленый чай и добавить в него несколько капель настоек лимонника, женьшеня или элеутерококка. В результате получается очень мощный тонизирующий комплекс: натуральный и полезный.

Запахи всех эфирных масел, перечисленных выше, стимулируют нервно-психическую деятельность, повышают работоспособность, являются антидепрессантами, заметно поднимают настроение. Достаточно нанести пару капель на запястья, или поставить к себе на стол небольшой аромасосуд, в который время от времени капать несколько капель масла.

Что можно сделать, чтобы взбодриться?

1. Массаж ушей.

2. Массаж пальцев рук.

3. Массаж области над бровями.

4. Разминка шейного отдела позвоночника.

5. Зарядка для глаз.

На поверхности ушей располагается большое количество биологически активных точек. Интенсивный массаж этих точек в короткие сроки способен поднять общий тонус. Массаж необходимо делать теплыми пальцами по часовой стрелке. Центральную и верхнюю часть уха надо массировать подушечками указательных и больших пальцев, в массаже мочек участвуют все пять пальцев, поверхность в глубине ушной раковины массируется большим пальцем. Самую сильную сонливость и усталость помогает снять массаж мочек.

Массаж пальцев на руках надо начинать с мизинца левой руки. Сначала сжимается ногтевая фаланга, затем постепенно массирующие движения спускаются вниз по пальцу. Такой массаж одновременно является не только эффективным средством против усталости, но и профилактикой болезней внутренних органов.

Хорошо помогает взбодриться массаж области над бровями. Круговые движения подушечками пальцев необходимо делать от центра к периферии, достаточно 2-3

минут, и результат будет заметен.

В это же время можно прикрыть глаза и совершать движения зрачками. Можно «описывать» восьмерки, можно круги, можно просто водить зрачками влево-вправо, вверх-вниз. Это помогает снять напряжение и усталость глаз (субъективно, усталость глаз вносит большой вклад в ощущение общей усталости).

Самый простой способ улучшить мозговое кровообращение (а, значит, и активизировать деятельность мозга и снять сонливость) — «размять» шейные позвонки. Достаточно 5-6 круговых движений влево и вправо, несколько наклонов головы вперед и назад и столько же к левому и правому плечу. Так же можно слегка помассировать шею длинными продольными движениями.

Используя эти нехитрые способы, можно легко оставаться бодрым в течение дня: эффективно работать, приятно общаться и еще сохранить силы на развлечения после работы.

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