Кофе помогает бороться с депрессией - ученые

Ученые уверены, что четыре чашки кофе в день и более – хорошая профилактика депрессии, пишет Bigmir.net.

Многим из нас для того, чтобы воспрянуть духом, необходимо выпить чашечку кофе с утра. Но эффект, который оказывает на нас этот напиток, может длиться гораздо дольше, чем мы осознаем, утверждают ученые.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые выпивают ежедневно две или три чашки кофе снижают риск возникновения депрессии на 15 процентов. У тех же, кто употребляет четыре или более чашек в день, этот риск еще ниже.

Специалисты из Гарвардского университета в течение десяти лет проводили исследование, в котором принимало участие около 51 тысячи женщин. Ученые отслеживали связь между употреблением кофе и склонностью к депрессии и пришли к выводу, что кофеин действует как антидепрессанты. Они утверждают, что кофе вызывает чувство благополучия и дает нам больше энергии в течение длительного периода.

Исходя из результатов изыскания, исследователи пришли к выводу, что в будущем кофе может быть использован в качестве антидепрессанта, либо как средство предотвращения депрессии.

Напомним, что женщины гораздо больше склонны к развитию депрессии, чем мужчины. А в прошлом месяце немецкие ученые доказали, что женщины в настоящее время в два раза чаще страдают от депрессии по сравнению с показателями 40-летней давности потому, что они разрываются между семьей и карьерой.