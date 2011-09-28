Правила ежедневного ухода за ногтями

Процедуры для ногтей:

• каждый день отодвигайте кутикулу чистым полотенцем или же пальцем. Это позволит срезать ее гораздо реже;

• при чувствительных ломких ногтях очень важно пользоваться не мылом, а маслом из апельсиновых корок;

• для такого для того, чтобы в последствии окончания работ на даче не пришлось выковыривать грязь из-под ногтей, перед началом работ поскребите ногтями по кусочку мыла;

• пользуйтесь лаймом или же лимоном для отбеливания ногтей (разрежьте на половинки и массируйте ногти на протяжении 5 мин.) Процедура с применением цитрусовых хорошо смягчает кутикулу;

• в случае если ногти очень ломкие, на протяжении 3-4 недель смазывайте их растительным маслом, воздерживаясь от маникюра;

• не наносите лак на ногтевые лунки: это тормозит рост ногтей. Пользуйтесь лаком не чаще 1 раза в 7-10 дней: больше частое его применение может негативно сказаться на ногтях;

• втирайте в ногтевое кровать жирный крем. Он разглаживает и смягчает кожицу вокруг ногтей, а еще активизирует кровообращение.

Для красоты ногтей можно приобрети особый крем, обогащенный минералами. Создавая на поверхности ногтевой пластинки защитную пленку, он в одно и тоже время и подпитывает ее. Впрочем намного проще и дешевле обойдется уход, в случае если пользоваться рецептами, коие в домашних условиях пользовались еще наши бабушки. Может быть полезно периодически втирать в ногти и кожу вокруг них столовый уксус, сок клюквы, черной или же красной смородины.

Иногда от действия лака и других не очень благоприятных факторов ногти теряют свой естественный цвет. Для того, чтобы восстановить цвет ногтей, придать им яркость, можно пользоваться таким рецептом.

3 ст. ложки розовой воды, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка глицерина.

Смешать все компоненты. Смесь следует каждый день втирать в ногтевые пластины.

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