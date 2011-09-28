На Филиппинах жертвами тайфуна "Нисат" стали 20 человек

По меньшей мере, 20 человек стали жертвами тайфуна "Нисат", обрушившегося во вторник на северо-восток Филиппин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальные СМИ.

Еще 35 человек пропали без вести, не менее 13 ранены, почти 53 тысячи эвакуированы, говорится в сводке Национального совета по сокращению рисков стихийных бедствий. По этим данным, от тайфуна "Нисат" (по филиппинской классификации "Педринг") пострадали свыше 170 тысяч жителей, свыше миллиона испытывают перебои с электричеством.

"В настоящее время мы сосредоточили свои усилия на том, чтобы до конца дня восстановить энергоснабжение и связь, причем ремонтные бригады также заняты расчисткой 61-й дороги на острове Лусон, движение по которой прервано в результате оползней и наводнений", - заявил газете Philippine Daily Inquirer глава Нацсовета Бенито РАМОС.

По информации Филиппинской администрации атмосферных, геофизических и астрономических услуг, скорость ветра в центре тайфуна составляет 120 километров в час, в порывах - до 150 километров в час. В настоящее время он находится в 300 километрах к северо-западу от города Багио. Синоптики прогнозируют, что "Нисат" со скоростью 19 километров в час продолжит движение на северо-запад в направлении Китая.

Рекордным по числу жертв на Филиппинах стал тайфун, унесший в 1991 году жизни 6 тысяч жителей острова Лейте.