Семилетний школьник судится с Австрией

В Австрии 7-летний школьник подал в суд на государство, чтобы наказать за рукоприкладство директора школы. Государство призывается к ответу в качестве работодателя директора начальной школы города Линц.

История началась еще в прошлом учебном году. Первоклассник стал жаловаться своим родителям, что преподаватель обижает его и распускает руки. Те поначалу не поверили, но когда у мальчика развился психоз на почве боязни школы, начали разбираться в ситуации. Директор школы согласился с двумя из пяти случаев рукоприкладства, которые были рассмотрены дисциплинарной комиссией. В частности, он признался, что однажды дал ученику подзатыльник, а в другой раз крепко схватил того за рукав. В итоге комиссия полностью оправдала педагога. А ребенку пришлось поменять школу. По свидетельству врачей, после смены места учебы состояние его психики заметно улучшилось.

Адвокат пострадавшей стороны решительно не согласен с таким вердиктом и намерен в суде доказать обратное, а заодно и отсудить для своего малолетнего клиента и его родителей компенсацию морального ущерба в размере 3,5 тысячи евро.

Для австрийской системы школьного образования этот процесс может создать прецедент. Активисты общественных организаций, которые помогают улаживать конфликты между школьниками и учителями, не припомнят, чтобы дело когда-либо доходило до суда, сообщает ИТАР-ТАСС.

deti.mail.ru