93-летний Лен Браун и его 91-летняя супруга Ирен, проживающие в Бристоле, с раннего подросткового возраста регулярно употребляют капустный сок. Недавно эта пара отметила благодатную свадьбу - 70 лет со дня регистрации их брака. Лен и Ирен убеждены, что именно капустный сок позволил им прожить так долго и счастливо.

Капустный сок или капустная вода добывается этими супругами очень просто. Им не нужны никакие соковыжималки. Они кипятят капусту в кастрюле, а оставшуюся после этого процесса жидкость используют в качестве лечебного напитка. Полезнейшие свойства капусты известны уже давно, а необыкновенно популярным среди диетологов этот овощ стал в 1980-е. Тогда на капустном супе сидели такие звезды, как Элизабет Херли и Джоанна Ламли.

Супруги Браун утверждают, что очищенная вода добавила пару десятков лет к их жизням. "Каждое воскресенье мы регулярно готовим капусту, а оставшуюся после ее приготовления воду выпиваем в бокалах, - рассказывает Лен. - Я делал так с тех пор, как был еще маленьким. Моя мама всегда говорила мне, что капустный сок очищает кровь. Однажды я сказал об этом доктору, и он мне ответил, что это, возможно, правда".

Свадьба Лена и Ирен состоялась 6 сентября 1941 года - в разгар Второй мировой войны. Лен служил электриком в Королевском инженерном корпусе, откуда и получил увольнительную для свадьбы и короткого медового месяца. После войны мужчина работал в рекламном агентстве, а Ирен на табачном заводе Wills Tobacco, где она упаковывала сигареты. В Бристоле они окончательно осели в 1971 году. У пары никогда не было детей, но всю свою заботу они тратили на целую армию племянников и племянниц. Ведь у Бена целых 10 братьев и сестер.

medinfo.ua