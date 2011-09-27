Семь причин завести собаку

Ученые утверждают, что владельцы собак как правило здоровее других людей. В качестве доказательства можно привести, как минимум, 7 фактов, подтверждающих, что собака благотворно влияет на здоровье своего хозяина.

Конечно, это не значит, что всем обязательно необходим четвероногий друг, но в ряде случаев его помощь будет действительно сложно переоценить. Итак, собаки могут:

1. Обнаружить рак

Научные доклады о собаках, "вынюхивающих" раковые новообразования, начали появляться приблизительно два десятилетия назад. Еще в журнале 1989 года рассказывается о пациентке, сообщавшей, что ее собака постоянно обнюхивала ей родинку на ноге, а однажды даже пыталась укусить ногу в этом месте. Обратив внимание на такое необычное поведение питомца, женщина прошла обследование, в ходе которого обнаружилось, что это злокачественная меланома. Известно так же, что собаки способны "вынюхивать" рак мочевого пузыря, легких, молочной железы, яичников и толстого кишечника.

2. Помочь вести более активный образ жизни

Собаки чаще других домашних животных просятся на прогулку или побуждают хозяина поиграть в подвижные игры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что владельцы собак часто ходят на прогулку со своими питомцами, играют с ними и дрессируют на свежем воздухе.

По данным исследования 2010 года, дети, у которых была собака, посвящали больше времени активным видам деятельности по сравнению с другими детьми. При этом физическая нагрузка у них варьировалась от умеренной до интенсивной. Подобная закономерность распространяется и на взрослых. Канадские исследователи установили, что владельцы собак ходят в среднем 300 минут в неделю, в то время как остальные люди - 168.

3. Заметить низкий уровень сахара в крови

Некоторые специально обученные собаки способны выявить низкий уровень сахара в крови человека. Согласно медицинским данным, у более трети собак, живущих с людьми больными сахарным диабетом, регистрируются изменения в поведении, когда уровень сахара в крови их хозяев падал.

4. Уменьшить риск развития экземы

Многие родители противятся общению маленьких детей с собаками, боясь спровоцировать этим аллергию или экзему. Тем не менее, предварительные исследования показали, что дети значительно менее склонны к развитию экземы к четырем годам, если они были в контакте с собакой в младенчестве.

5. Помочь во время приступов

В США существуют организации, обучающие собак оказывать помощь людям в случае эпилептического приступа. Среди ученых уже давно ходит идея, что собаки могут прогнозировать эпилептические припадки.

6. Уберечь от аллергенных для хозяина продуктов

Обонятельное мастерство собак используют для выявления аллергенов. К примеру, после прохождения энергичной подготовки, собаки могут обнаружить следы присутствия арахиса в воздухе. Они надежные помощники для людей, у которых даже незначительные следы присутствия арахиса в воздухе вызывают аллергическую реакцию.

7. Помочь реабилитироваться после болезни

Медики уже давно заметили, что собаки выступают в качестве "социальных катализаторов", способствуют более тесному взаимодействию между людьми и облегчают чувство одиночества (особенно у пожилых пациентов с ограниченными физическими возможностями). Они также помогают владельцам справляться со стрессовыми ситуациями. Все это играет положительную роль в реабилитационный период пациента.

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