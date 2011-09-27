Почему звенит в ушах

Высокочастотный фантомный шум в ушах есть продукт самого мозга, который таким образом пытается скомпенсировать ослабление сигнала, передающегося к нему от уха.

Хронический звон в ушах может быть самым первым признаком приближающейся глухоты, даже когда явных нарушений в слухе еще нет и в помине, полагают исследователи из Университетского королевского колледжа в Лондоне. Причем появлением звона в ушах мы обязаны не уху и не слуховому нерву, а мозгу.

Высокий свист, писк, жужжание, звон и прочий шум, который слышен при отсутствии всяких внешних источников, при хроническом характере превращается в серьезную проблему. Прежде пытались лечить это расстройство, воздействуя на слуховой нерв, но это порой приводило к потере слуха, а звон в ушах оставался безо всяких изменений. Это было первым свидетельством того, что дело тут не столько в ухе и проводящих путях от уха к слуховому анализатору, сколько в самом мозге. Но как и почему мозгу понадобилось создавать фантомный шум?

Шум в ушах часто сопутствовал дефектам слуха, но не всегда. Вот такие исключения и сбивали исследователей с толку. Поэтому ученые предположили, что дефекты слуха все же есть, но их невозможно определить обычными методами. В эксперименте участвовало 15 человек с хроническим шумом в ушах и 18 - без. Никто из них не жаловался на потерю слуха. Всем испытуемым давали послушать запись громких высокочастотных звуковых сигналов, одновременно с этим фиксируя их мозговую активность.

Оказалось, что у людей со звоном в ушах мозг проявлял некоторую особенность в отношении слышимых звуков. Нервный импульс, передаваемый по слуховому нерву от уха в мозг, был слегка ослаблен (возможно, из-за повреждения нервного волокна). Но активность слуховой зоны в мозгу у двух групп была неразличима. То есть мозг каким-то образом компенсировал слабость приходящего сигнала. Результаты своих исследований ученые собираются опубликовать в издании Journal of Neuroscience.

Нейроны слухового анализатора возбуждаются у людей с шумом в ушах безо всякого внешнего раздражителя, чтобы скомпенсировать дефект слуха. Этот дефект может быть незаметен для самого человека, но мозг узнает о нем раньше и пытается принять меры, создавая собственный "звук". Впоследствии этот фантомный звук становится все более постоянным и навязчивым, что может говорить о возрастающих проблемах с ухом или слуховым нервом. Поэтому, заключают ученые, даже незначительный звон в ушах, если вы начали слышать его более или менее регулярно, - это уже повод для обращения к врачу.

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