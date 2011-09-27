Как сделать тело гибким: 4 простые упражнения

Все знают, что зарядкой необходимо заниматься постоянно. И все же единицы из нас имеют силу воли, достаточную для того, чтобы ежедневно тренировать тело.

Чаще всего просто лень, но бывает, что зарядкой мы не занимаемся, потому что не хватает гибкости. Предлагаем вам комплекс упражнений для развития гибкости. Это совсем несложно, от вас требуются только настойчивость и постоянство в занятиях. Все упражнения выполнять по 10-15 раз.

1. Встать прямо. Скрестить руки, сложить ладони вместе и поднять их над головой. Тянуться вверх, не отрывая пяток от пола.

2. Сцепить руки в замок за спиной, выпрямить локти, выпятить грудь. Сменить руки.

3. Поднять левую руку вверх и, согнув в локте, положить ладонь на спину. Правой рукой давить на локоть левой вниз. Сделать то же другой рукой.

4. Поднять руки над головой, взяться левой рукой за правое запястье, медленно наклониться в сторону. Стараться не сгибать локти и не отклоняться от фронтальной плоскости. Выполнить правой и левой рукой.

5. Вытянуть перед грудью левую руку, обхватить ее снизу правой рукой и предплечьем правой руки тянуть левую руку к себе.

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