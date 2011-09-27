Опасности интимной косметики

Исследования гинекологов показали, что при применении обычного мыла природный показатель рН кожи и слизистых оболочек обычно сдвигается в щелочную сторону, поэтому для ежедневного интимного ухода оно не подходит. Лучше использовать специально разработанные средства. Их кислотно-щелочной баланс такой же, как у слизистой, поэтому они не нарушают ее защитные свойства и бактериальную флору.

В рецептуру средств для интимной гигиены обычно вводится кислота, например молочная, которая способствует поддержанию pH деликатной зоны, антибактериальные и противогрибковые препараты, обеспечивающие профилактический и восстанавливающий уход за слизистыми гениталий. Желательно также, чтобы интимная косметика не содержала красителей и ароматизаторов, советует MedPulse.

Весь ассортимент такой продукции условно подразделяют на специализированные защитные и для ежедневного применения.

Средства интимной гигиены для ежедневного ухода выпускаются в виде гелей, пенок, лосьонов, спреев, интимного мыла. Обычно их применяют 2 раза в день, при необходимости можно использовать и чаще. Если такой возможности нет, применяют влажные салфетки.

Еще важно помнить следующее. Средства для ежедневного интимного ухода являются не лекарственными, а косметическими препаратами, и в силу этого не могут оказывать какого-либо влияния на микрофлору самого влагалища, а действуют только снаружи.

А вот специализированные средства для профилактики бактериальных инфекций (гели, шипучие таблетки, кремы) не предназначены для постоянного ухода, их применяют эпизодически - после полового контакта со случайным партнером или в качестве дополнения к лечению, назначенному врачом.

По мнению медиков, использование специализированного средства может быть оправдано в комплексной терапии инфекционных заболеваний женской половой сферы в качестве вспомогательного компонента, так как оно позволяет снизить количество микроорганизмов в области наружных половых органов и способствует уменьшению неприятного запаха.

Кроме того, в составе этих средств используются мягкие поверхностно активные вещества, что важно для чувствительной кожи, так как они не сушат ее и, как правило, не вызывают зуда.

Но все же учтите, без особых причин пользоваться специализированными средствами для интимной гигиены не рекомендуется. Регулярное их применение без рекомендации специалиста способно нарушить баланс микроорганизмов влагалища, таким образом можно спровоцировать возникновение бактериального вагиноза или усугубить ситуацию при его наличии. А вот применение средства интимной гигиены для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, например, после случайной половой связи, вполне оправданно.

И еще, помните, что специалисты не рекомендуют использовать наряду со средством интимной гигиены обычное мыло или пену для ванн, так как последние нарушают кислотно-щелочное равновесие слизистой половых органов, а также снижают эффективность компонентов интимной.

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