7 правил здоровой кожи

Хотите иметь здоровую кожу? Тогда обратите внимание на свое здоровье, сбалансированное питание и настроение. Именно от этих факторов зависит наш внешний вид.

1. Всегда поддерживайте водный баланс. А для того, чтобы поддерживать водный баланс, необходимо выпивать не менее 8 стаканов воды в день.

2. Щелочная пища - основа здорового рациона. Для того чтобы процессы в организме протекали активнее, крови необходимо быть слегка щелочной. Но, как правило, наш режим питания и образ жизни приводят к изменению кислотно-щелочного баланса, делая организм более кислотным. Как результат: кожа становится более сухой, а волосы – ломкими. Чтобы этого не произошло, употребляйте как можно больше сырых овощей и авокадо. Также вам помогут миндальные орехи, бананы, свежие лимоны, лайм и яблочный уксус.

3. Зеленые продукты. Если хотите, чтобы у вас была здоровая красивая кожа, каждый день съедайте две горсти темно-зеленых лиственных овощей. Или делайте зеленые коктейли: овощи, зелень, пряные травы.

4. Включите в свой рацион омега-3 жирные кислоты (жирная рыба), льняные семечки. Эти продукты увлажняют кожу изнутри и снижают воспаления. Возьмите за правило каждый день съедать две столовые ложки льняного семени или масла льняного семени. А два-три раза в неделю необходимо есть рыбу, лучше всего - форель и сардины.

5. Ешьте, но передайте. Кожа не любит ни переедания, ни голодания. Старайтесь чтобы в вашей тарелке половину содержимого составляли овощи, и половину – углеводы и белки. И помните о том, что белок обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе.

6. Для здоровья кожи полезно потеть. А для красоты кожи, важно потеть, по крайней мере, 15 минут в день. Но если хотите, можно и больше.

7. Учитесь расслабляться. Все наши стрессы отражаются на нашей коже. Поэтому расслабляйтесь, или учитесь расслабляться. Специалисты советуют любить свое тело и постоянно делать себе комплименты, и красивая кожа вам обеспечена!

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