Минздрав отказал геям в донорстве крови

Министерство здравоохранения Северной Ирландии отказалось предоставить геям право становиться донорами крови. Соответствующее решение принял глава ведомства Эдвин Путс (Edwin Poots), сообщает The Guardian.

Путс отказался снять запрет на донорство крови для геев, установленный на всей территории Великобритании в начале 1980-х годов. По мнению министра, позиция североирландского Минздрава по этому вопросу не должна меняться, несмотря на недавнюю отмену запрета в остальной части Соединенного Королевства.

Комментируя свое решение, Путс сослался на заключение Консультативного комитета по безопасности донорской крови, органов и тканей (Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs). Специалисты комитета считают, что в результате отмены ограничений на донорство крови для геев возрастет риск заражения реципиентов ВИЧ-инфекцией.

Позиция Минздрава Северной Ирландии вызвала резкую критику как со стороны политиков, так и защитников прав сексуальных меньшинств. По мнению представителя партии Юнионистов Джона Маккалистера (John McCallister), министерство должно заниматься пропагандой донорства, а отказывать людям, желающим сдать кровь, на основании каких-либо предрассудков недопустимо.

На территории Англии, Шотландии и Уэльса новые правила сдачи донорской крови вступят в силу с 7 ноября 2011 года. Местные власти разрешили становиться донорами геям, которые воздерживались от однополых контактов в течение года.

medportal.ru