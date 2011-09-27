Лимонная диета для похудения

Считается, что лимон помогает желудку переварить тяжелую пищу.

Пара капель лимонного сока поможет сбросить вес. Все, что нужно - это включить лимон в свой ​​ежедневный рацион.

Из-за плохой работы пищеварительной системы организм не может усвоить все необходимое для сжигания жира. Таким образом, токсины накапливаются, они вызывают усталость и медленный метаболизм. Также от недостатка питательных веществ организм начинает испытывать постоянно голод, а вот тут и идут в ход печенья и булочки.

Основные свойства лимона - это вывод из организма токсинов и нормализация обмена веществ. Лимонная кислота взаимодействует с другими ферментами и кислотами, стимулируя пищеварение и выделение желудочных соков. Из-за высокой кислотности (7 - 8% в плодах), даже небольшой кусочек лимона может положительно повлиять на процесс переваривания пищи, и снизить риски повышения сахара в крови.

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