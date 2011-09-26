Чтение лежа вредит мозгу

Чтение лежа нарушает циркуляцию крови в коре головного мозга. Как следствие, преследующие человека боли в затылке.

Привычка читать лежа со временем оборачивается для человека не только ухудшением зрения, но и нарушениями циркуляции крови в коре головного мозга. Как следствие, преследующие человека боли в затылке, подчеркивают врачи.

Кроме того, из-за расположения головы во время чтения в лежачем состоянии нарушается обеспечение органов кислородом, ритмичность дыхания изменяется, отчего интеллектуальная деятельность снижается. Именно по этой причине под книгу легко уснуть.

А о снижении остроты зрения в связи с тем, что в такой позе резко сокращается расстояние от глаз до книги, известно с детства.

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