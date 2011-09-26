Отбеливание зубов может привести к слепоте

Отбеливание зубов при помощи световых ламп с ультрафиолетом опасно для глаз и кожи, предостерегают британские ученые Королевского химического общества.

Без ультрафиолетовых лучей световое лечение не несет абсолютно никакой выгоды, но наоборот приводит к сильному повреждению зрения и кожи – до четырех раз больше, чем при воздействии обычных солнечных лучей. Такие процедуры равнозначны тому, если бы пациент загорал в середине лета на открытом пространстве без какой-либо защиты от солнца: стремление получить сверкающую белоснежную улыбку, как у голливудских звезд, может обернуться четырехкратным радиационным облучением, утверждают медики.

Люди с тонкой и светочувствительной кожей подвергаются еще большему риску, отметила главный автор исследования Эллен Бразелль из Nordic Institute of Dental Materials. Кроме того, стоматологи обнаружили, что после отбеливания повреждалась зубная ткань: при этом образовывалось больше бороздок на поверхности эмали, из-за чего зубы становились более уязвимыми к нагрузке от пережевывания пищи.

Отбеливание зубов является одной из самых популярных косметических услуг в стоматологических клиниках. При этом используются отбеливающие агенты – как правило, перекись водорода, для удаления пятнышек на эмали от чая, кофе, красного вина и сигарет. Ультрафиолет дополнительно активизирует процесс окисления и тем самым повышает эффективность отбеливания, однако врачи не нашли никакой пользы такой процедуры для здоровья зубов, сообщает МК.

neboley.com.ua