Земля может пережить Солнце

Ученые считают, что Земля переживет Солнце, понаблюдав за его гибелью.

На конференции "Экстремальные солнечные системы" авторы исследования сообщили, что изучали вопрос о далеком будущем Земли - моменте, когда Солнце сначала превратится в красного гиганта, а затем, сбросив лишнюю материю, станет белым карликом.

По мнению ученых, вовсе не обязательно, что Земля погибнет, если умрет Солнце.

Исследователи считают, что Землю может отбросить на более удаленную орбиту, что позволит ей пережить разрастания звезды. Но параллельно на планету будут действовать мощные приливные силы со стороны Солнца, которые будут тянуть планету к гиганту, и какой процесс окажется сильнее, предсказать очень трудно.

Между тем, по мнению экспертов, возможно и столкновение Земли с Марсом, что, скорее всего, приведет к разрушению обоих небесных тел.

Ранее ученые предупреждали, что в 2012 году из-за увеличения активности Солнца жителей Земли ожидают техногенные проблемы. При этом самыми первыми пострадают США и Канада.

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