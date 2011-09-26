Проросшие зерна - кладезь витаминов

Проросшее зерно, с высотою ростков 2-4мм, богато на витамины и минеральные вещества, сахар и легкоусвояемые аминокислоты. Когда же зерно прорастает более чем на 4 мм, то в его проросших стебельках появляются бесполезные с питательной точки зрения – целлюлоза и растительная клетчатка.

Зародыш проросшего зерна пшеницы или рожи содержит полезные минералы: калий, кальций, фосфор, магний, цинк, марганец, железо, медь, селен, ванадий. В них так же содержатся витамины группы В, Е и F и биотин. Регулярное употребление в еду проросших зерен поможет нормализовать состояние сосудов, кожи, волос, замедлить процесс старения, а также оказывает кроветворное, антисклеротическое, противохоллестириновое действие. Благодаря содержанию большого количества пищевых волокон можно лечить различные нарушения кишечника.

Принимают проросшее зерно по 1ст. ложке 3-4 раза в день. Хранить пророщенное зерно можно в холодильнике 1-2 дня, далее оно начинают терять целебные свойства.

Целебные свойства зерновых культур:

•Горчица – улучшает пищеварение, ускоряет процесс выздоровления.

•Гречиха – повышает уровень гемоглобина в крови, укрепляет стенки кровеносных сосудов.

•Кунжут – благодаря высокому содержанию кальция укрепляет кости скелета и зубы, помогает скорейшему заживлению переломов.

•Соя – содержит белок, кальций, фосфор и витамины группы В и С.

•Подсолнечник - содержит витамины D и E, микроэлементы, которые стабилизируют нервную систему.

•Ячмень – содержит кремневую кислоту.

•Тыквенные зерна - содержат белки и каротин.

•Пшеница – укрепляет иммунитет, нормализирует работу мозга и сердца, понижает уровень холестерина в крови.

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