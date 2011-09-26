В Пакистане - эпидемия лихорадки Денге

Число заболевших лихорадкой Денге в Пакистане приблизилось к 10 тысячам.

Как передает РИА «Новости», случаи заболевания денге отмечены по всей стране, однако наиболее тяжелое положение сложилось в северо-восточной провинции Пенджаб. Только в административной столице этой провинции городе Лахор зафиксировано более 8,7 тыс. заболевших. При этом 104 человека в Пакистане умерли от этой болезни.

По данным СМИ, делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибывает сегодня в Исламабад, чтобы помочь справиться с эпидемией.

Группа специалистов ВОЗ должна на месте выработать рекомендации, как остановить эпидемию. Эксперты также проконсультируют пакистанских медиков о методах борьбы с денге и посетят очаги эпидемии.

В Пакистане подходит к завершению сезон дождей - в это время здесь резко вырастает численность москитов, которые являются переносчиками денге.

Для Пакистана лихорадка Денге - новое заболевание: первый официально зарегистрированный случай заболевания денге был отмечен в этой стране в 1994 году (предполагается, что вирус мог прийти с кораблями из Юго-Восточной Азии). Но с тех пор эпидемии этой лихорадки во время сезона дождей становятся здесь все более масштабными, указывает пакистанская пресса.