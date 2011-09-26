Кому груши есть нельзя

10:03, 26 сентября 2011
Зарубежные новости
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После груш нельзя пить сырую воду, есть мясо...

В  плодах  груши  содержатся  уникальные  эфирные  масла,  биологически активные  вещества,  которые  способны  повышать защитные силы организма, противостоять  инфекционным  заболеваниям,  оказывать  противовоспалительное  действие  и  даже  бороться с депрессией.

В  диетическое  питание  с профилактической  и  лечебной  целями  груша  включается при заболеваниях сердца, печени, почек, сахарном диабете,  нарушении  проницаемости капилляров.

Отвар  сушеных  груш  обладает  обезболивающим, антисептическим и мочегонным действием.

Вареные  и  печеные  груши применяют при сильном кашле, удушье и туберкулезе легких.

Грушевый сок, а также отвары  из  сушеных  плодов  и листьев показаны при   воспалительных  заболеваниях мочевыводящих  путей  -  цистите,  пиелонефрите.  Больным  ожирением  полезно пить грушевый компот, приготовленный без сахара.Неоценима  польза  этого плода  для  системы  пищеварения.  Спелые  сочные  и сладкие  груши  способствуют  перевариванию  пищи, обладают  закрепляющими свойствами  и  поэтому  полезны  при  расстройствах кишечника. Кислые и очень терпкие  сорта  груш  укрепляют  желудок  и  печень, возбуждают аппетит, но они труднее  усваиваются  организмом.  Поэтому  данный вид  груш  противопоказан пожилым людям.Груша  очень  полезна  для сердца  вообще  и  при  нарушениях  сердечного  ритма в  частности.  Это  связано  с тем,  что  груша  содержит много калия.И для мужчин  груша просто находка, потому что в течение многих лет использовалась  в  народной медицине  как  эффективное  средство при простатите. Груши рекомендуется употреблять при быстрой утомляемости,  головокружении, при  потере  аппетита,  плохом  заживлении  ран.  А  семена  имеют  противоглистные свойства.

Есть  груши  следует в меру и не на пустой желудок, а спустя  0,5-1  час  после  еды. После того как вы съели грушу, нельзя пить сырую воду, а также есть плотную, тяжелую пищу и мясо. При  обострении  заболеваний органов пищеварения груши  употреблять  в  пищу не следует, поскольку из-за большого  количества  клетчатки  они  раздражают  слизистую  оболочку  кишок  и усиливают  их  перистальтику.  Противопоказаниями  к применению груш также являются запоры.

hozvo.ru

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