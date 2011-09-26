Из-за изменения климата люди сходят с ума

Сотрудники Сиднейского института климата заявили, что количество психических заболеваний будет расти из-за климатических изменений, пишет The Sydney Morning Herald.

По мнению авторов исследования, потеря социальной сплоченности перед лицом экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, может приводить к росту количества случаев тревожности, депрессии, посттравматического стресса и злоупотребления психоактивными веществами. Как минимум каждый пятый опрошенный в ходе исследования сознавался, что после таких естественных событий чувствует эмоциональную травму, стресс и отчаяние.

"Хотя циклоны, засухи, лесные пожары и наводнения - привычная составляющая жизни в Австралии, нет сомнений в том, что наш климат изменяется, - говорится в докладе.

По словам руководителя Института исследования мозга профессора Яна Хики, влияние климатических изменений на социальную сплоченность долгое время недооценивалось, однако они играют ключевую роль в психическом здоровье людей, а возобновить его очень сложно. Он отметил, что климатические изменения и особенно экстремальные природные явления в будущем могут стать главным фактором, который влияет на психическое здоровье.

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