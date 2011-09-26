Секрет идеального завтрака

Британские ученые провели исследование, в ходе которого вывели формулу идеального завтрака для современного человека, ведущего активный образ жизни. Как оказалось, для того, чтобы целый день быть бодрым и энергичным, на завтрак нужно употреблять достаточно простые блюда.

Как сообщили специалисты, идеальный завтрак должен обязательно состоять из каши. Клетчатка и волокна, содержащиеся в ней, не только способствуют ускорению обмена веществ, но и тонизируют сосуды. В дополнение к каше отлично подойдут молочные продукты, омлеты и блины. А вот от сливочного масла и выпечки лучше отказаться.

Что касается фруктов, то цитрусовые на завтрак употреблять нежелательно, лучше остановить свой выбор на бананах. Они содержат крахмал, который хорошо влияет на желудок, а также вещества, которые успокаивают организм и делают человека более счастливым.

directadvert.ru