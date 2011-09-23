Почему ребёнок ест землю

Врачи советуют каждые полгода давать малышам витамины с микроэлементами. Тогда им не захочется земли. Харьковский педиатр Евгений Комаровский объясняет, что грязные руки и почва опасны для здоровья.

- Не позволяйте ребенку есть песок и землю, может быть расстройство пищеварения и заражение яйцами глистов. Если малыш все тянет в рот, дайте твердое печенье или любой чистый предмет, который он любит грызть. Пусть рот будет постоянно занят.

Ученые из Корнелльского университета в Нью-Йорке обнаружили, что земля и грязные руки, наоборот, действуют как щит против паразитов и растительных токсинов. Грязь попадает в организм в малых количествах, поэтому стимулирует иммунитет. Так же действует вакцина. Также глина и земля полезны для желудка. Они способствуют пищеварению.

- Большинство глистов совершенно безопасны для организма, и лишь небольшое количество болезней передаются людям от паразитов, - говорит Джоэль Вайнсток из медицинской школы университета Таффтс. - Разрешайте детям ходить и играть на земле босиком, возиться в грязи. Необязательно мыть руки перед едой. Тогда малыши реже страдают от аллергией и аутоиммунных болезней.

gazeta.ua