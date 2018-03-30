Из школьной программы ты помнишь, что кровь – это нескончаемый поток эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, которые находятся в плазме, состоящей из воды и всевозможных биохимических субстанций. Эритроциты (красные кровяные тельца) переносят к клеткам и тканям поступающий из легких кислород и освобождают их от накопившейся углекислоты. Лейкоциты (белые кровяные тельца) защищают организм от болезней, организуя мощный заслон вирусам и бактериям. Тромбоциты поддерживают необходимую степень вязкости крови. Но существует еще немало вопросов о крови, которые ты хотела бы задать врачу.

О чем расскажет анализ крови? Общий анализ крови (самый распространенный) показывает количество компонентов крови, позволяет диагностировать анемию и воспалительные процессы в организме. Морфологический анализ (исследование крови под микроскопом) определяет качество клеток, входящих в состав крови (их размеры, форму, интенсивность окраски), а анализ крови на сахар – уровень глюкозы в крови (норма – 3,3-5,6 мкмоль/л). Для этих анализов достаточно образца, взятого из пальца.

Более обширным анализом является биохимический (для него кровь берут из вены). В этом анализе исследуется содержание белков крови и показателей белкового обмена, холестерина, глюкозы, пигментов (билирубина), некоторых ферментов, минералов. Из вены также берут кровь на почечные пробы, по которым можно судить о работе почек.

При необходимости врач может порекомендовать сделать иммунограмму. Этот анализ крови определяет количество, активность и процентное соотношение защитных клеток в твоем организме, а также содержание в крови иммуноглобулинов классов А, М, G и Е.

Кроме того, по крови можно судить о наличии или отсутствии в организме таких вирусных заболеваний, как герпес, сифилис, хламидиоз, токсоплазмоз, гепатит А, В и С, ВИЧ и другие. Для этого нужно сдать специальные анализы на те или иные инфекции в платной лаборатории.

Чем вызвана анемия и как ее избежать? Самая распространенная форма анемии вызвана дефицитом железа в организме. Ее симптомы – необоснованная усталость, частые головные боли и головокружения, одышка, круги под глазами, звон в ушах и бледность кожи под ногтями. Если что-то подобное происходит с тобой (обычно анемия развивается в период беременности, при использовании внутриматочной спирали, обильных месячных, при заболеваниях почек и эндокринной системы, гастрите с пониженной кислотностью), сдай общий анализ крови. При уровне гемоглобина ниже 110 г/л нужно обратиться к врачу, который выпишет тебе железосодержащие препараты.

Чтобы избежать железодефицитной анемии, обогати рацион продуктами, содержащими железо: нежирной говядиной, гречневой кашей, печенкой, яблоками. Для профилактики другой формы анемии (когда организму не хватает витамина В12 и фолиевой кислоты) полезно есть зелень, брокколи, белокочанную и морскую капусту. При этом помни, что кофе и чай препятствуют поглощению железа кишечником, поэтому следует ограничить их употребление.

От чего зависит группа крови? Группа крови зависит от присутствия или отсутствия определенных белков, условно названных А и В. Кровь группы А (ІІ) содержит только белок А, кровь группы В (ІІІ) – только белок В, кровь группы АВ (ІV) содержит оба вида белка, а группа крови, обозначенная О (І), не содержит ни того, ни другого. От наличия или отсутствия особого белка в крови зависит и резус-фактор: если он есть, резус положительный, нет – отрицательный. Группа крови и резус-фактор не меняются в течение всей жизни.

Зачем нужно знать свою группу крови и резус-фактор? Если тебе потребуется экстренное переливание крови (а в жизни всякое случается), то тебе должны влить только кровь твоей или совместимой с твоей группы и такого же, как у тебя, резус-фактора, иначе последствия могут быть самыми плачевными. Если у тебя в паспорте не указаны эти сведения, врачу понадобится по меньшей мере полчаса, чтоб определить твою группу.

Кроме того, обязательно определи группу и резус крови, если собираешься рожать. Тогда, зная резус потенциального отца, ты сможешь заранее предвидеть, не грозит ли будущему малышу резус-конфликт, и в случае необходимости принять меры.

Что такое резус-конфликт? Ситуация, когда во время беременности мама и будущий малыш имеют разные резус-факторы. В таком случае материнский организм вырабатывает антитела, разрушающие клетки крови будущего младенца. Самая сложная ситуация, если мама имеет Rh–, а папа – Rh+. Во время первой «конфликтной» беременности таких антител вырабатывается немного, и ребенку еще ничего не угрожает. Но с каждой последующей беременностью риск срыва или мертворождения увеличивается.

Можно ли помочь в этой ситуации?

Да. Если у тебя резус-фактор отрицательный, а у мужа – положительный (это нужно обязательно проверить, а вдруг у него тоже Rh–?), и ты забеременела, необходимо пройти курс лечения иммуноглобулинами анти-Rh, которые предотвратят конфликт «мать-плод». Этот курс повторяется на 28-й и 32-й неделе. А вот конфликт в пределах групп крови не является опасным для будущего малыша. Единственное осложнение: после рождения у ребенка может возникнуть желтуха новорожденных.

Обязательный анализ

Сдать кровь из пальца натощак – не такое уж страшное испытание. Делать это нужно раз в год, хотя бы ради того, чтоб убедиться: в твоем организме все в порядке. Внимательно ознакомься с результатом. У тебя проблемы, если:

•Гемоглобин ниже или выше нормы (норма 110-156 г/л для женщин, 125 – 165 г/л для мужчин). Пониженный уровень гемоглобина свидетельствует о железодефицитной анемии, повышенный может сигнализировать о сгущении крови – доброкачественном заболевании, которое приводит к риску возникновения тромбов. Обрати внимание на количество тромбоцитов (норма 180 - 320*109/л)!

•Пониженный или повышенный уровень эритроцитов (норма 3,4 – 5,0*1012/л для женщин, 4 – 5,6*1012/л для мужчин). В первом случае – это признак железодефицитной анемии, во втором – эритроцитемии.

•Цветовой показатель выше нормы 0,86 – 1,05. Это говорит о В12-фолиеводефицитной анемии (даже если гемоглобин и эритроциты в норме).

•Повышенное содержание лейкоцитов (норма 6-8 тыс.) Свидетельствует о воспалительном процессе в организме. При острых заболеваниях (острый холецистит, панкреатит, аппендицит, воспаление легких) уровень лейкоцитов поднимается до 13 – 17 тыс. и выше.

•СОЭ (скорость оседания эритроцитов) выше нормы (2 – 20 мм/час для женщин, 1 – 14 мм/час для мужчин). Значит, обострилось хроническое заболевание.

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