Папуас из лука охотился на туриста

В Папуа-Новой Гвинее задержен 19-летний местный житель, которого подозревают в охоте на иностранца. Следствие склоняется к версии, что папуас подстрелил путешественника из лука для того, чтобы завладеть его девушкой. Это произошло еще в июне, но найти злоумышленника правоохранители смогли только в сентябре.

Островитянин действовал со злым умыслом и выпустил в туриста две стрелы подряд, сообщает TCH.ua. Жертвой стал 28-летний гражданин Новой Зеландии Мэтт Шеурич, отдыхавший в отдаленном от туристических маршрутов районе Норт-Флай.

Стрелы вонзились в его грудь и живот в момент купания. Сразу после стрельбы туземец набросился на туриста с камнем в руках, однако иностранцу удалось выдернуть стрелы из своего тела и спастись бегством вместе со своей девушкой.

Осмотрев пострадавшего в больнице, врачи пришли к выводу, что ему очень повезло: одна из стрел прошла сквозь ребра чуть ниже печени, так что наконечник практически уперся в аорту. Если бы артерия была перебита, туристу грозила смерть.

Как пишет Турпром, задержанный юноша, Фрэнсис Необиа, давно слывет в тех краях нарушителем спокойствия. После задержания он уже признался в нападении на туриста. Полицейские же пока воздерживаются от комментариев по поводу того, какие санкции будут приняты в отношении "вольного стрелка".

travel.mail.ru