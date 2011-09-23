Травы - сжигатели жира

Для того, чтобы выбрать сбор трав, которые помогли бы вам быстро и эффективно сбросить вес, нужно знать, какое влияние каждая трава оказывает на организм. Например, некоторые травы действуют на организм, понижая аппетит. Похудеть с их помощью можно, если придерживаться определённой диеты. Такие травы образуют защитную плёнку на стенках желудка или увеличиваются в объёме и заполняют желудок. Если такой способ нравится вам больше всего, то используйте льняное семя, дягиль, водоросли спирулина.

Ещё один известный способ похудения - это выведение лишней жидкости из организма. Сделать это можно при помощи трав. Они выводят не только влагу, но и шлаки и токсины. Это полевой хвощ, медвежьи ушки. Для того, чтобы воспрепятствовать накапливанию жидкости, нужно пить достаточное количество чистой воды. Но подобный способ похудения подходит лишь для тех, кто не имеет проблем с почками.

Если для похудения вы выбрали спорт, то некоторые травы легко помогут увеличить количество энергии, чтобы вы имели больше сил для тренировок. С их помощью можно сжигать гораздо больше калорий. Это куркума, розмарин, имбирь. Но эти же травы увеличивают аппетит, поэтому их употребление стоит контролировать.

Для того, чтобы избавиться от лишних сантиметров иногда достаточно наладить работу кишечника. Некоторые травы помогут вывести лишний жир, шлаки и токсины, избавиться от запоров. Это отвары из укропа, тмина, аниса.

Иногда причиной лишнего веса может стать неправильная работа печени. Для того, чтобы добиться желаемого результата, нужно только вывести желчь. Для этого употребляют одуванчик, барбарис, бессмертник.

Ежедневный приём этих полезных трав поможет не только снизить вес, но и нормализовать работу всего организма, улучшить самочувствие и исключить возможные риски, связанные с похудением. Есть несколько проверенных рецептов, которые работают.

Нужно смешать 15г. коры крушины, 20г. корня цикория, 15г. семян петрушки, 15г.одуванчика, 10г. перечной мяты и тысячелистника. Полученный сбор следует залить о,5л. кипятка и настаивать в тёмном месте в течение ночи. Процеженный настой принимают перед едой 2- 3 раза в день до полутора месяцев. Этот сбор помогает сжечь лишние калории.

Одну чайную ложку полыни залить стаканом кипятка и настоять с полчаса. Принимать за полчаса до еды. Этот сбор снижает аппетит.

Столовую ложку измельченных листьев шалфея залить стаканом кипятка, настоять с полчаса, процедить и принимать по полстакана каждый раз перед едой. Этот способ так же поможет значительно снизить аппетит.

Для сжигания калорий можно взять две части тысячелистника и зверобоя. 2 столовые ложки такого сбора залить 0,5л. кипятка, настоять 30 минут и принимать перед едой в течение недели.

Все эти способы подходят практически всем и не имеют противопоказаний, так как в них используются только те травы, которые безопасны для здоровья. С помощью трав можно быстро и легко избавиться от лишнего веса, помешать ему вернуться и не навредить здоровью. Другие способы похудеть не смогут совместить в себе эффективность и безопасность, поэтому старинные рецепты сейчас актуальны как никогда.

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