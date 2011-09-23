Диета для ногтей

Для того, чтобы ногти были выносливыми и здоровыми, им требуется специальное питание, правильный уход, а еще прием витаминов весной и осенью.

В своем питании уделите более внимания продуктам, содержащим витамины и минеральные вещества. Употребляйте более молочные продукты – творог, кефир, молоко. На вашем столе непременно обязаны быть яйца, сливочное масло, рыба, печень, орехи, морковь (обязательно с растительным маслом), шпинат, тыква, соевые продукты, зеленые овощи, заливное, мармелад и пр. Хотя бы раз в неделю балуйте себя желе из сока клюквы, черной и красной смородины. Весной и осенью непременно принимайте поливитамины со сбалансированным количеством кремния и цинка.

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