Диета для ногтей
11:01, 23 сентября 2011Зарубежные новости
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Чтобы они не ломались и не слоились
Для того, чтобы ногти были выносливыми и здоровыми, им требуется специальное питание, правильный уход, а еще прием витаминов весной и осенью.
В своем питании уделите более внимания продуктам, содержащим витамины и минеральные вещества. Употребляйте более молочные продукты – творог, кефир, молоко. На вашем столе непременно обязаны быть яйца, сливочное масло, рыба, печень, орехи, морковь (обязательно с растительным маслом), шпинат, тыква, соевые продукты, зеленые овощи, заливное, мармелад и пр. Хотя бы раз в неделю балуйте себя желе из сока клюквы, черной и красной смородины. Весной и осенью непременно принимайте поливитамины со сбалансированным количеством кремния и цинка.
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