Как быстро снять стресс

Когда "настроение на нуле", вряд ли тебе вообще чего-нибудь хочется. Ну, разве, чтоб оставили в покое и не мучили советами, как от него избавиться. И все-таки рискнем, вдруг пригодится...

Согласно рекомендациям профессора Уайзмана, первый и самый простой способ улучшить настроение и избавиться от гнетущего чувства тревоги или апатии – это встретиться со старым другом, которого вы давно не видели и с которым длительное время не общались.

Следующие два простых совета для быстрого, но не долгосрочного снятия стресса: посмотреть смешной фильм или телепрограмму или заниматься физическими упражнениями по полчаса три раза в неделю. Последняя рекомендация позволит уменьшить выработку гормонов стресса, а при регулярных занятиях поможет лучше контролировать свои эмоции, утверждает доктор Уайзман.

Совет номер четыре – наоборот сократить просмотр телепередач наполовину, поскольку длительный и регулярный просмотр телевизора не отвлекает от психологических проблем, а только нагнетает их давление на эмоциональное состояние.

Пятый совет - взамен обычного шопинга купить билет на концерт, в кино, необычную выставку или посетить ресторан с нетрадиционной кухней. Это позволит приобрести новый опыт и набраться впечатлений. Шестой совет заключается в открытии новых возможностей для личностного развития и самосовершенствования и временной занятости, отвлекающей от пассивного самокопания дома: профессор Уайзман убеждает попытаться найти новое хобби, новое занятие, требующее социальной активности и ответственности, или изучить ранее незнакомые навыки.

Затем профессор Уайзман советует совершать 20-минутные прогулки в солнечную погоду - именно такого времени достаточно, чтобы организм получил не только достаточное количество полезного ультрафиолета, но и выработал поднимающий настроение гормон серотонин.

Музыка – мощное средство для победы над негативными эмоциями, говорит доктор Уайзман. По его мнению, расслабляющую или наоборот ритмичную музыку надо слушать по 10 минут ежедневно.

Ещё один действенный способ релаксации и возможности положительного настроя – общение с домашними животными.

Наконец, для настоящего эмоционального покоя надо прекратить смотреть, слушать и читать новости – этот последний совет особенно актуален во время финансового кризиса, считает профессор.

neboley.com.ua