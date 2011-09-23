Бананы снимают усталость

Благодаря правильной диете можно избавиться от чувства постоянной усталости, которое преследует людей на протяжении осеннего и зимнего периода.

Медиками из Германии были названы продукты, помогающие преодолеть усталость, которая является очень знакомой большому количеству людей в течении осени-зимы.

Бодрости помогут прибавить продукты, содержащие йод (особенно морская капуста, морская рыба), овощи, богатые минералами, продукты, содержащие магний, а также те, с помощью которых вырабатывается серотонин.

Брюссельская капуста, бобовые, брокколи и бананы богаты минералами. К продуктам с содержанием магния можно отнести орехи, а также хлеб из муки грубого помела. Для помощи организму в выработке серотонина, можно съесть небольшой кусочек черного шоколада.

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