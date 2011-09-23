Десять продуктов для долголетия
Ученые Германии составили список
Каждый из нас знает, что правильный рацион является залогом хорошего здоровья, а также долголетия. Но при темпе жизни, который мы ведем сегодня, не всегда мы можем пообедать полноценно и перебиваем голод сладостями или фастфудом. А ученые из Германии составили список тех продуктов, что должны быть в рационе каждого, кто хочет жить в течение долгих лет.
Рыба. Рыба содержит кальций, который укрепляет кости. Употребляя 30 граммов рыбы в сутки, в два раза уменьшается риск того, что возникнет инфаркт.
Клубника. В этой ягоде содержится намного большее количество витамина С, чем лимоны. Также в клубнике имеется высокое содержание железа, что повышает человеческий иммунитет.
Яблоки. Этот фрукт содержит кверцетин, который может останавливать развитие клеток рака. Также это вещество имеет противовоспалительное действие.
Бананы. Наиболее богатый углеводами и сытный фрукт. Бананы содержат множество веществ, которыми оказываются препятствия быстрому поступлению сахара в кровь.
Перец. Нормализует обмен веществ, способствуя похуданию.
Молоко. В молоке есть ценные белки, а также легко перевариваемые жиры и сахар лактоза.
Соя. В ней есть много лецитина и витаминов группы B, которые укрепляют нервную систему.
Зеленый чай. В зеленом чае содержатся полезные вещества, препятствующие развитию атеросклероза.
Чеснок. Частое его употребление снижает риск появления рака желудка и кишечника.
Морковь. Морковь благоприятно влияет на состояние кожи и зрения.