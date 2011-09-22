Польша разрешила слабоалкогольные напитки на Евро-2012

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ подписал сегодня закон, которым разрешается продажа и потребление слабоалкогольных напитков на массовых мероприятиях в стране, в том числе во время Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, подписанный Президентом закон также усиливает наказание за „футбольное хулиганство”, что должно способствовать более безопасному проведению матчей европейского чемпионата.

„Этот закон обеспечивает эффективную борьбу с явлением так называемого футбольного хулиганства и создает более эффективные инструменты для гарантирования безопасности и общественного порядка во время спортивных мероприятий”, - сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши, которое было одним из авторов законопроекта.

Подписанный закон, среди прочих мер, которые должны усилить ответственность футбольных хулиганов, предусматривает обустройство футбольных стадионов электронными системами идентификации лиц, вводит электронный надзор” за теми, кому суд запретил ходить на футбольные матчи, и разрешает проводить судебные заседания над футбольными хулиганами непосредственно на стадионах.

Пресс-служба отметила, что продажа и потребление алкоголя крепостью не более 3,5 градусов во время массовых мероприятий будут возможны только после получения соответствующего согласия властей. Такое разрешение нельзя будет получить "на матчи повышенного риска".

Как сообщал УНИАН, в начале сентября польский Сейм отменил поправку высшей палаты Сената, которая запрещала продажу любого алкоголя во время массовых мероприятий в Польше.

Справка УНИАН. Польша начала готовить специальный закон, который усиливает наказание футбольных хулиганов, после нескольких случаев агрессивного поведения польских болельщиков на футбольных матчах и выраженной УЕФА обеспокоенности проблемой.