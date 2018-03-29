Автомобиль – не роскошь, а провокатор болезней

Об этом прекрасно знают те, чья профессия связана с долгими поездками – дальнобойщики, таксисты и т.п. Тем более удивительно, что обычные люди, купив машину, практически сутками не вылезают из нее, садясь за руль даже для того, чтобы съездить в булочную на углу.

Профессиональные болезни водителей условно можно разделить на три группы.

Первая группа. Это заболевания позвоночника и органов малого таза из-за длительного сидения за рулем, отчего происходит застой кровообращения в малом тазу. Сюда можно отнести радикулиты, остеохондрозы, геморрой и простатит.

Вторая группа заболеваний связана с повышенной эмоциональной нагрузкой. Не верьте тем, кто говорит, что за рулем отдыхает. На самом деле, человек, его нервная система находятся в постоянном напряжении, что становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний. У водителей часто наблюдаются сбои сердечного ритма, гипертония, инфаркты.

Третья группа – болезни желудочно-кишечного тракта, связанные с нерегулярным и неполноценным питанием во время работы. Но это больше удел водителей-профессионалов, нежели любителей.

Что делать, чтобы не допустить появления этих болезней и тем более перехода их в хроническую форму? Как банально это не звучало, но в первую очередь разнообразить физические нагрузки. Говорится о ежедневном комплексе гимнастических упражнений, который должен держать в норме сердце, сосуды и поддерживать тонус нервной системы.

Это самый обычный комплекс зарядки. Но в нем обязательно должны присутствовать круговые движения в поясничном отделе позвоночника, всевозможные наклоны, сгибания и разгибания.

И нет ничего лучше контрастного душа. Процедура улучшит кровообращение кожи, центральное кровообращение, нормализует нервную систему и простимулирует иммунную.

Завершающим аккордом этих ежедневных профилактических мероприятий должна стать прогулка на воздухе. В день нужно проходить примерно 5 километров за 40 минут.

Этих трех составляющих вполне достаточно, чтобы поддерживать себя в тонусе и активизировать жизненно важные функции организма.

Правда.ру