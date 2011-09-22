Пектины спасут от радиации

— Даже через 25 лет после Чернобыля влияние радиации не вызывает сомнений. Мы имеем дело с хроническим действием малых доз радиации. Если добавить сюда действие таких вредных факторов, как соединения тяжелых металлов и пестициды, то становится понятно, что без защиты организма не обойтись. Один из самых эффективных методов реабилитации и профилактики на сегодня — так называемая биопрофилактика и как ее составляющая — пектинопрофилактика, — рассказывает доцент Государственной академии экологии Павел Демченко, 61 год.

Пектины — это естественные полисахариды, содержащиеся почти во всех растениях. Пектин образует соединения с ионами тяжелых металлов, таких как свинец, цинк, хром и радионуклиды, блокируя всасывание их в кровь, и выводит их из организма. Однако, чтобы получить необходимую норму пектина в день, нужно съесть несколько килограммов яблок. Поэтому на отечественном рынке появилось разноообразие специальных пектиносодержащих продуктов.

— Сочетание в композиции нескольких пектинов — свекольного и яблочного, например, явлющихся разными по своей структуре, — позволило создать уникальные композиции, эффективность которых усиливает витаминный комплекс, — говорит специалист.

gazeta.ua