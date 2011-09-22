Гречневая диета: две недели — и целлюлита нет

Гречка одновременно дает ощущение сытости и выводит шлаки из организма, отлично воздействует на работу желудка.

Гречневая диета считается очень эффективной, хоть данный ингредиент – довольно высококалорийный продукт, так как в нем находится большое количество растительного белка. А это, в свою очередь, дает возможность вполне отказаться от жировых и белковых составляющих, к примеру, рыбы, мяса и т.д.

На диете, главным компонентом которой считается гречка, можно похудеть на 4-10 кг. Не рассчитывайте на то, что вы быстро справитесь с этой диетой, потому, что она рассчитана не на пару дней, а на 1-2 недели. В основном, после истечения срока двухнедельного сидения на гречневой диете, специалисты рекомендуют прерваться хотя бы на один месяц.

Суть гречневой диеты: гречка употребляется в любом количестве, конечно же, без сахара, малосоленая и без специй. Помимо гречки, можно пить разнообразные малокалорийные напитки, идеальным вариантом считают минеральную или обычную водичку. Разрешается так же пить кефир, но не жирный (1%), не больше 1 л. на день. Воду можно пить столько, сколько душе захочется.

Как же правильно приготовить гречку для гречневой диеты?

Для начала берем очищенную гречку (0,5 кг), заливаем ее крутым кипяточком (1,5 л) и ставим на ночь в теплое место, пускай настоится. Желательно, кастрюлю закутать теплым ватным одеялом. Вместо одеяла и кастрюли можно использовать термос: удобно и менее трудоемко.

Заметьте, варить гречку здесь не нужно.Гречку нужно готовить заранее, то есть хотя бы за день, чтобы не отставать от графика. Суточная калорийность употребленной пищи должна примерно равняться 970 Ккал.

К тому же, помните, что придерживаться обычной гречневой диеты сложно, так как возникает сонливость, апатия, головные боли. Эти проблемы можно решить лишь с добавлением в гречневую кашу сухофруктов.

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