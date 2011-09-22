Как выбрать зубную щетку

Эффективность использования зубных щеток, а, следовательно, и правильный индивидуальный подбор щетки зависят, в первую очередь, от жесткости так называемого щетинного поля. Существуют четыре степени жесткости зубных щеток:

жесткие (hard|firm);

средней жесткости (medium);

мягкие (soft);

очень мягкие (extra soft).

Для ребенка до года зубная щетка должна быть специальной мягкой поролоновой, которую увлажняют кипяченой водой. Для детей постарше рекомендуется использовать зубные щетки с мягкой щетиной.

Жесткие зубные щетки при неправильном применении могут травмировать десну и твердые ткани зуба (стирание эмали и дентина). Предварительная обработка щеток теплой водой делает их мягче. Наиболее эффективны зубные щетки средней жесткости, так их щетинки, будучи более гибкими, очищают десневую борозду, лучше проникают в межзубные промежутки. Очень мягкие щетки рекомендуются в период лечения заболеваний пародонта, когда состояние десны не позволяет проводить энергичную чистку зубов. Пользование очень мягкой зубной щетки в сочетании с небрежной чисткой зубов иногда может привести к образованию на зубах пигментированных пятен (коричневых, черных и др.). Следовательно, при нормальном состоянии зубов и пародонта рекомендуется использовать зубные щетки средней жесткости.

Наличие гибкого соединения ручки и головки зубной щетки также имеет немаловажное значение. Дело в том, что такое соединение позволяет "автоматически" регулировать степень давления, что оптимизирует очищающие и массажирующие свойства.

Старайтесь использовать зубную щетку с небольшой головкой. В противном случае Вам будет сложно очищать труднодоступные места, особенно область зубов мудрости. Размер головки зубной щетки определяется тем, для кого она предназначена – для ребенка, подростка или взрослого. Так, рекомендуется для самых маленьких подбирать щетку с 23 пучками щетины, для подростков – около 39 пучков и для взрослых – стандартный вариант 47-55 пучков.

Зубная щетка легко загрязняется, поэтому ее следует содержать в абсолютной чистоте. После чистки зубов щетку следует промыть под струей теплой воды, тщательно очистить от остатков пищи, зубной пасты, зубного налета и намылить. Перед очередной чисткой зубов мыло смывают.

Зубная щетка подлежит замене, если ее щетинки деформировались. В среднем срок службы зубной щетки не превышает 2,5-3 месяцев. Новые модели зубных щеток часто имеют индикатор – два ряда пучков волокон, окрашенных разноцветными пищевыми красителями. По мере использования зубной щетки происходит их обесцвечивание на ½ высоты щетинки, что обычно происходит через 2-3 месяца при ежедневной двухразовой чистке зубов. Клинически доказано, что новая зубная щетка удаляет зубной налёт больше на 25-30%, чем та, которой пользовались три месяца.

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