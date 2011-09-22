В Перу - массовое отравление детей пестицидами, трое погибли

Трое детей умерли, еще 85 госпитализированы в результате массового отравления в Перу.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей властей, трагический инцидент случился вчера в сельской школе, расположенной в отдаленном районе департамента Кахамарка.

По предварительной информации, дети отравились школьным завтраком, который приготовили в кастрюле, где ранее хранились пестициды.

Пища, ставшая причиной отравления, была роздана детям из самых бедных семей. Но, по предварительным данным, продукты, которые использовались для приготовления завтрака, были качественными и не могли стать причиной происшествия.

Дети с симптомами сильного отравления были доставлены в ближайшие больницы, однако троих из них спасти не удалось. Пострадали также три работника школы.