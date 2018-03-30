ООН: Из всех стран СНГ только Украина и Россия не защищают граждан от падения интеллекта

Украина и Россия остаются единственными из стран СНГ, которые до сих пор не предприняли мер для преодоления естественного йододефицита, признанного мировой медициной главной угрозой для умственных способностей человека.

«На законодательном уровне проблема йододефицита не решена только в Украине и России. Тогда как свыше 130 стран мира, внедряя различные законодательные решения, проблему йодного дефицита уже решили», — цитирует слова руководителя проектов Детского фонда ООН по вопросам питания Елены Труш представительство ЮНИСЕФ в Украине.

Е.Труш напомнила, что главными последствиями недостатка йода в питании являются необратимые ограничения умственных и физических способностей у детей — вплоть до кретинизма, а также неспособность женщин забеременеть, выносить и родить здоровых детей, потеря работоспособности у взрослых. Все это приводит к деградации общества и падению уровня жизни в стране, подчеркивают в ООН.

В то же время, по словам Е.Труш, проблема имеет чрезвычайно простое и недорогое решение, позволяющее быстро устранить дефицит йода, — это общее йодирование пищевой соли. При этом она добавила, что законодательные меры необходимы для того, чтобы массовая профилактика йодного дефицита с помощью соли была постоянной.

«Организм не умеет накапливать йод. То есть, нельзя наесться йодированной соли или фармакологических препаратов йода, нельзя месяц проводить профилактику йододефицита и на этом успокоиться, потому что как только прекращается профилактика — возвращается проблема», — пояснила представитель ООН.

В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий отделом гигиены питания и безопасности еды Научного центра радиационной медицины Академии медицинских наук Украины Игнат Матасар сообщил, что восстановить баланс йода в организме человека можно всего через две недели при условии замены обычной пищевой соли на йодированную в ежедневном рационе.

Профессор уточнил, что государство, в частности, должно обязать все торговые сети обеспечивать наличие нужного количества йодированной соли в продаже, а также решить вопрос обязательного обеспечения ею организованных коллективов — детских садиков, школ, армии, тюрем и т.п.

По мнению И.Матасара, главной причиной, по которой в Украине до сих пор не введено обязательное йодирование пищевой соли, являются бизнес интересы фармацевтических компаний, которые имеют лобби во власти.

«Сегодня приоритетным остается использование медицинских препаратов и пищевых примесей с йодом. Почему? Потому что они дороже, их производители получают совсем другую прибыль. Даже на государственную премию такую продукцию подают. Это абсурд. Мировой опыт доказал, что самым эффективным и самым дешевым средством предотвратить йододефицит является йодированная пищевая соль», — отметил ученый.

news.zn.ua