Как лечить гипотонию?

Низкое давление обычно бывает уженщин возрастом 20–30 лет. У старших оно нормализуется. После 45 — повышается. Столичный невропатолог Иван Дуденко, 47 лет, говорит, гипотонию вызывает истощение организма и стрессы.

— При давлении меньше чем 100 на 60 снижается тонус сосудов, кровь течет медленнее. Большинство гипотоников все время сонные. Хуже всего они чувствуют себя утром, лучше всего — под конец дня. По большей части гипотонией страдают городские жители, у которых напряженный график работы, и спортсмены. Они слишком устают на тренировках.

Гипотоники часто теряют сознание в общественном транспорте. Особенно подростки. Их несформировавшийся организм хуже реагирует на духоту, шум, изменения погоды. У старших людей головокружения бывают из-за колебаний гормонального фона.

— Низкое давление может свидетельствовать о скрытых болезнях. Если все время хочется спать, стоит обследовать сердце, желудок, щитовидную железу, сдать анализы на инфекции. Причиной гипотонии может быть также низкий гемоглобин — анемия. Когда недостает железа, плохо усваиваются витамины группы В. От этого страдает нервная система, кожа, сердце, тонус сосудов снижается. Гипотонию могут также вызывать глисты, которые подавляют иммунитет.

Если закружилось в голове, следует присесть и грудью наклониться к коленям. Усилится приток крови к мозгу. При себе нужно иметь конфеты, минеральную воду. В чай добавлять ложку коньяка.

— Между верхней губой и носом есть точка, на которую нужно нажимать, чтобы нормализовать давление. Помогает также, когда становиться на пальцы и опускаться на пятки. Так 10 раз.

Поднимают давление контрастный душ, плавание. Спать нужно не менее 10 часов в сутки. Есть — пять-шесть раз в день небольшими порциями. Помогает зеленый чай, кофе, наоборот, истощает организм. Достаточно две чашки в день. Хорошо поднимают давление настойки элеутерококка, женьшеня.

— Людям со сниженным давлением вредны диеты для похудания. Им нужно есть гречку, орехи, печенку, мясо и зелень.

gazeta.ua