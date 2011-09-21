О чем свидетельствует изжога

Врачи называют изжогу гастроэзофагальным рефлюксом. Провоцирует болезнь желудочный сок. Содержащаяся в нем соляная кислота попадает в пищевод. Так возникает чувство жжения. Часто причиной этого бывает ослабление сфинктера - мышцы, расположенной на границе пищевода и желудка. Он предотвращает попадание кислоты в пищевод.

— Мышца ослабляется, если человек часто переедает, злоупотребляет острыми и жареными блюдами, переживает стрессы, — говорит столичный гастроэнтеролог 52-летняя Светлана Валевская. - Причиной сбоя ее работы может быть также гастрит, язва или грыжа. Кислотность не обязательно повышена. На изжогу жалуются и при пониженой.

Врач советует не "гасить" изжогу содой. Это только повредит. От взаимодействия кислоты и щелочи происходит химическая реакция, при которой выделяется большое количество углекислого газа. Он растягивает желудок, образуется еще больше кислоты. Слизистая оболочка пищевода повреждается.

Чтобы избавиться от изжоги, нужно лечить основное заболевание, которое привело к ней. Обследуйтесь. Если много лет не обращать внимания на изжогу, могут быть язвы и сужения пищевода, кровотечения, рак. Обязательно сбалансируйте свое питание. Нельзя употреблять кофе, газированные напитки, шоколад, лук, цитрусовые, перец. Эти продукты раздражают слизистую, раздувают желудок, что приводит к выбросу излишка кислоты в пищевод.

gazeta.ua