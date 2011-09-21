Анталия: пострадавшие украинские туристы - в тяжелом состоянии

Двое из пострадавших в ДТП в Турции украинцев находятся в тяжелом состоянии. На месте аварии погиб 1 человек. Об этом пишет “Корреспондент” со ссылкой на компанию Tez Tour.

Также сообщается, что авария произошла сегодня, 20 сентября, в 09.30 в Турции в районе Сиде. Микроавтобус компании Tez Tour направлялся из аэропорта Анталии в отели курорта Алания. Причины аварии выясняются. По предварительным данным турецкой полиции, аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля, который вытеснил микроавтобус на обочину, после чего тот перевернулся.

"По предварительным данным полиции, виновен в аварии водитель грузового автомобиля, ехавший навстречу туристического автобуса, который вытеснил автобус на обочину, после чего тот перевернулся. Автобус с туристами передвигался с допустимой на данном участке скоростью 80 км/ч", - сообщили в компании.

Как отметили в Tez Tour, по предварительной информации в автобусе находились 20 человек, среди которых 18 туристов, прилетевших рейсом из Киева, а также гид и водитель.

На месте аварии пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, все туристы отправлены в госпитали (Серик Аспендос госпиталь, Манавгат Севги госпиталь, Сиде Анадолу госпиталь). По информации, полученной из клиник, "состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальных – удовлетворенное, большинство туристов получили незначительные повреждения (ушибы, царапины). Все туристы Tez Tour застрахованы в на сумму 15 тыс. долларов каждый. Страховой полис включает медицинское страхование и страхование от несчастного случая. "Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, расходы на которую покрывает страховой полис", - заверили в компании.

Как сообщал УНИАН, по информации Почетного консульства Украины в Анталии, в г. Анталия произошло ДТП, в результате которого перевернулся туристический автобус компании «Тез Тур», который перевозил украинских туристов.

В результате инцидента 21 гражданин Украины пострадал.