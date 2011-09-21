Что лечит груша

В качестве лекарственного сырья используют свежие и сушеные плоды и листья груши.

В плодах груши содержатся уникальные эфирные масла, биологически активные вещества, которые способны повышать защитные силы организма, противостоять инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже бороться с депрессией.

В диетическое питание с профилактической и лечебной целями груша включается при заболеваниях сердца, печени, почек, сахарном диабете, нарушении проницаемости капилляров.

Отвар сушеных груш обладает обезболивающим, антисептическим и мочегонным действием.

Вареные и печеные груши применяют при сильном кашле, удушье и туберкулезе легких.

Молодые свежие листья содержат антигрибковое вещество, поэтому отварами или настоями из них лечат грибковые заболевания и дерматиты, а из сухих готовят порошок от повышенной потливости.

Грушевый сок, а также отвары из сушеных плодов и листьев показаны при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей - цистите, пиелонефрите. Больным ожирением полезно пить грушевый компот, приготовленный без сахара.Неоценима польза этого плода для системы пищеварения. Спелые сочные и сладкие груши способствуют перевариванию пищи, обладают закрепляющими свойствами и поэтому полезны при расстройствах кишечника. Кислые и очень терпкие сорта груш укрепляют желудок и печень, возбуждают аппетит, но они труднее усваиваются организмом. Поэтому данный вид груш противопоказан пожилым людям.Груша очень полезна для сердца вообще и при нарушениях сердечного ритма в частности. Это связано с тем, что груша содержит много калия.И для мужчин груша просто находка, потому что в течение многих лет использовалась в народной медицине как эффективное средство при простатите. Груши рекомендуется употреблять при быстрой утомляемости, головокружении, при потере аппетита, плохом заживлении ран. А семена имеют противоглистные свойства.

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