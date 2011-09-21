Дыни убили четырех американцев

Четверо жителей США скончались в результате употребления дынь, зараженных листериями, сообщает FOX News со ссылкой на американские Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC).

По информации ведомства, два летальных случая листериоза были зафиксированы в штате Нью-Мексико, по одному человеку скончались в Колорадо и Оклахоме. Кроме того, минздрав Нью-Мексико сообщил еще о двух умерших. Специалисты CDC проверяют эту информацию.

Общее число заразившихся в результате вспышки листериоза составляет 35 человек. Первый из заболевших был выявлен 4 августа 2011 года. К настоящему времени случаи инфекции зафиксированы на территории десяти американских штатов.

В ходе лабораторных исследований было установлено, что источником инфекции стали дыни-канталупы, выращенные на ферме в Колорадо. Согласно данным Управления по продуктам и лекарствам США (FDA), с 29 июля по 10 сентября опасная продукция была отправлена по меньшей мере в 17 других штатов.

medportal.ru