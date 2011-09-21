Молоко защищает от диабета

Учёные из Гарвардского университета (США) утверждают, что любовь к коровьему молоку в подростковом возрасте имеет долговременный благотворный эффект, в частности снижает риск развития диабета второго типа у женщин.

Изучив более 37 тысяч женщин, специалисты выяснили: дамы, которые налегали на молоко во взрослой жизни и употребляли много молочных продуктов (около четырёх порций в день) в подростковые годы, заболевали диабетом второго типа гораздо реже тех, кто в юности ограничивался "одной порцией" молока и его производных.

Кроме того, тинейджеры — любители молока часто сохраняли тягу к этому продукту во взрослой жизни и со временем набирали меньший вес, чем люди, на дух не переносящие этот продукт. Напомним, что лишние килограммы являются ещё одним важным фактором риска диабета второго типа.

Вторая масштабная работа, также осуществленная в Гарварде, подтвердила "пожизненную" пользу молока, особенно в качестве источника белка. Наблюдение за 440 тысяч совершеннолетних американцев показало, что замена мяса молочными продуктами низкой жирности может снизить вероятность возникновения диабета второго типа на 17%.

Каждый стакан обезжиренного молока (80 калорий) обеспечивает организм 8 граммами высококачественного белка наряду с ещё восемью важными питательными веществами, включая кальций и витамин D. Американские диетологи рекомендуют употреблять ежедневно по три порции молока с низким содержанием жира или обезжиренного напитка.

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