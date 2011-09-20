В Гватемале произошло землетрясения магнитудой 5,8

В южной части Гватемалы произошли три землетрясения за полтора часа, в результате самого сильного, магнитудой 5,8, погибли три человека.

Как передает РИА «Новости», землетрясения произошли в регионе Санта Роста, где эвакуировали около 400 человек. В регионе отключено электричество и не работает мобильная связь, заявили работники служб спасения.

Эпицентры землетрясений находились к северо-востоку от города Куилапа, говорится в заявлении Геологической службы США.

Многие из домов в районе Санта-Розы сделаны из глиняных кирпичей, у них слабая структура, поэтому они более уязвимы во время землетрясения, рассказал Эдди САНЧЕС, начальник геологического института Гватемалы.

«Как правило, во время землетрясений начинаются оползни и очень часто продолжительные ливни... так что ситуация может стать гораздо более сложной», – подчеркнул Э.САНЧЕС.